ОДКБ объявила даты новых военных учений

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) определила сроки проведения очередных военных учений. Командно-штабное учение с миротворческими силами «Нерушимое братство – 2026» и специальное учение «Барьер-2026» состоятся в Беларуси с 12 по 16 октября. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко.

В ОШ ОДКБ согласованы замыслы КШУ с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2026" и специального учения с совместным формированием РХБЗ и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2026". Данные учения пройдут на территории РБ в период с 12 по 16 октября на полигоне "Лосвидо" — Валерий Ревенко (@Revenka_Valery) August 5, 2026

По его словам, в Объединенном штабе ОДКБ уже согласованы замыслы обоих учений. «Нерушимое братство – 2026» пройдет с участием миротворческих сил организации, а «Барьер-2026» — с привлечением совместного формирования войск радиационной, химической и биологической защиты, а также подразделений медицинского обеспечения.

Учения примет полигон «Лосвидо» в Витебской области Беларуси. Подготовка к маневрам проходит на фоне продолжающейся неопределенности вокруг участия Армении в ОДКБ. Ранее в Москве заявляли, что ожидают от Еревана окончательного решения относительно дальнейшего членства в организации.