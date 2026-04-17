ОДКБ рекомендовала странам-членам включить БПЛА-подразделения в свои контингенты

На 24-м заседании Военного комитета Организация Договора о коллективной безопасности обсуждены приоритетные направления военного сотрудничества на период председательства России в 2026 году и меры по их реализации.

Сразу после обсуждения повестки был представлен развернутый доклад казахстанской стороны. Начальник управления миротворческой деятельности Департамента международного сотрудничества Министерства обороны Казахстана подполковник Темирлан Мусапиров рассказал о практическом опыте участия Вооружённых Сил страны в миссиях Организация Объединённых Наций. В докладе были отражены вопросы подготовки личного состава, взаимодействия с международными структурами, а также особенности выполнения задач в зонах ответственности. Отмечен накопленный опыт Казахстана в миротворческой деятельности и его значение для дальнейшего развития сотрудничества в рамках ОДКБ.

По итогам заседания рекомендовано продолжить работу по усилению военной составляющей организации. В частности, генеральным штабам государств–членов предложено включать в состав национальных контингентов, предназначенных для коллективных сил ОДКБ, подразделения беспилотных систем, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Также рекомендовано внедрять в систему совместной подготовки органов управления и войск опыт применения сил в современных вооружённых конфликтах, а также продолжить практику проведения совместных учений с демонстрацией современных и перспективных образцов вооружения и военной техники с участием предприятий оборонной промышленности стран ОДКБ.