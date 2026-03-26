ОДКБ выступила с заявлением по ситуации вокруг Ирана
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности выступил с заявлением в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, передает BAQ.KZ.
В ОДКБ выразили серьезную обеспокоенность военными ударами по территории Исламской Республики Иран и развитием ситуации в регионе.
"Выступаем за проявление всеми сторонами сдержанности и отказ от действий, способных усугубить ситуацию в регионе", - говорится в заявлении.
В организации подчеркнули недопустимость применения силы и призвали к мирному урегулированию.
"Считаем недопустимым применение силы и призываем к урегулированию существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета интересов всех сторон", - отметили в Совете.
Также ОДКБ призвала международные структуры принять меры.
"Призываем Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН принять безотлагательные меры для противодействия подрыву международного мира и безопасности", - говорится в заявлении.
Кроме того, в организации подчеркнули важность соблюдения суверенитета Ирана.
"Подчеркиваем необходимость обеспечения суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ирана. Заявляем о своей солидарности с Правительством и народом Ирана", - отмечается в документе.
В завершение представители ОДКБ выразили соболезнования семьям погибших.
