Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности выступил с заявлением в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, передает BAQ.KZ.

В ОДКБ выразили серьезную обеспокоенность военными ударами по территории Исламской Республики Иран и развитием ситуации в регионе.

"Выступаем за проявление всеми сторонами сдержанности и отказ от действий, способных усугубить ситуацию в регионе", - говорится в заявлении.

В организации подчеркнули недопустимость применения силы и призвали к мирному урегулированию.

"Считаем недопустимым применение силы и призываем к урегулированию существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета интересов всех сторон", - отметили в Совете.

Также ОДКБ призвала международные структуры принять меры.

"Призываем Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН принять безотлагательные меры для противодействия подрыву международного мира и безопасности", - говорится в заявлении.

Кроме того, в организации подчеркнули важность соблюдения суверенитета Ирана.

"Подчеркиваем необходимость обеспечения суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ирана. Заявляем о своей солидарности с Правительством и народом Ирана", - отмечается в документе.

В завершение представители ОДКБ выразили соболезнования семьям погибших.