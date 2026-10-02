Одна из худших трагедий в истории непальского альпинизма: лавина на Химлунге унесла жизни 15 человек

В Непале число жертв лавины на горе Химлунг выросло до 15. В четверг спасатели откопали из-под снега базового лагеря еще восемь тел, сообщает Associated Press.

Лавина сошла в воскресенье во время сильной непогоды. Тела восьми человек нашли в палатках, которые накрыло снегом. Судьба еще одного человека остается неизвестной.

Поиски ведет Национальная ассоциация горных гидов Непала. Опытные проводники всю неделю пользовались хорошей погодой и разгребали снег, под которым оказался лагерь. Найти удалось и еще 10 альпинистов из этой группы.

Сейчас работы остановили. В ассоциации объяснили это опасной обстановкой в горах.

«Из-за сохраняющейся опасности в горах поисковые работы временно завершены. Дальнейшие работы возможны, когда позволят условия», говорится в заявлении ассоциации.

Химлунг высотой 7126 метров находится на севере центральной части Непала. В этой стране расположены восемь из 14 высочайших вершин планеты, включая Эверест.

Сход лавины считается одной из самых страшных катастроф в истории непальского альпинизма. Все погибшие и пропавший без вести граждане Непала. Они готовились к приезду иностранных клиентов, осенний альпинистский сезон стартовал в этом месяце.

Каждый год сотни иностранных альпинистов приезжают в Непал покорять высочайшие вершины. Многие из них погибают в суровых погодных условиях на пути к вершинам.

Трагедия случилась, пока страна еще не оправилась от разрушительных наводнений в августе. Тогда вода смыла несколько деревень, погибли более 1400 человек, почти 6 тыс. числятся пропавшими без вести.