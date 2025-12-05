Госкорпорация "Правительство для граждан" объявила о предстоящих плановых технических работах, из-за которых услуга по формированию индивидуального идентификационного номера для иностранных граждан будет временно недоступна, передает BAQ.KZ.

Ограничение вводится в связи с доработкой внутренних систем и обновлением инфраструктуры государственных сервисов.

Согласно официальному уведомлению, приём заявок и выдача ИИН для иностранцев приостанавливаются с 9:00 утра 6 декабря до 9:00 утра 8 декабря 2025 года. На этот период пользователям рекомендуют заранее планировать обращения, учитывая недоступность услуги.

В госкорпорации подчеркнули, что работы проводятся в рамках повышения качества и стабильности предоставляемых услуг. Отмечается, что подобные технические мероприятия необходимы для дальнейшего расширения функционала и улучшения пользовательского опыта.

Представители "Правительства для граждан" также извинились за причинённые временные неудобства и выразили надежду на понимание со стороны граждан и иностранных пользователей государственных сервисов.

Ожидается, что после завершения обновлений работа услуги возобновится в штатном режиме.