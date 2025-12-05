Одна из востребованных госуслуг будет временно недоступна в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Госкорпорация "Правительство для граждан" объявила о предстоящих плановых технических работах, из-за которых услуга по формированию индивидуального идентификационного номера для иностранных граждан будет временно недоступна, передает BAQ.KZ.
Ограничение вводится в связи с доработкой внутренних систем и обновлением инфраструктуры государственных сервисов.
Согласно официальному уведомлению, приём заявок и выдача ИИН для иностранцев приостанавливаются с 9:00 утра 6 декабря до 9:00 утра 8 декабря 2025 года. На этот период пользователям рекомендуют заранее планировать обращения, учитывая недоступность услуги.
В госкорпорации подчеркнули, что работы проводятся в рамках повышения качества и стабильности предоставляемых услуг. Отмечается, что подобные технические мероприятия необходимы для дальнейшего расширения функционала и улучшения пользовательского опыта.
Представители "Правительства для граждан" также извинились за причинённые временные неудобства и выразили надежду на понимание со стороны граждан и иностранных пользователей государственных сервисов.
Ожидается, что после завершения обновлений работа услуги возобновится в штатном режиме.
Самое читаемое
- Землетрясение почувствовали жители Алматы
- Президент утвердил новый порядок госконтроля: что ждёт школы и детские учреждения
- Казахстан увеличивает золотые резервы: Что происходит в отрасли и какие проекты запустят к 2026 году
- В МИРЕ: Россия в чёрном списке, грабители Лувра, машина Бонда
- Нацбанк обновил курсы валют на 4 декабря