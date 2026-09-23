Одна семья, один план: в Алматинской области пересмотрят работу центров поддержки

В Алматинской области хотят по-новому выстроить работу с семьями, которые оказались в тяжелой ситуации. После проверки центров поддержки семьи в районах и городах планируют внедрить единый подход, при котором за каждой семьей закрепят план действий и одного ответственного специалиста, передает BAQ.KZ.

С начала года в центры поддержки семьи и социальные учреждения области обратились 8 306 человек. Среди них 264 семьи находились в трудной жизненной ситуации и получили помощь.

Еще 63 человека при содействии центров нашли постоянную работу, 47 восстановили удостоверения личности.

В регионе решили уйти от оценки центров только по цифрам. Теперь смотреть будут и на то, удалось ли реально изменить ситуацию конкретной семьи. Для каждой семьи хотят составлять отдельный план помощи и закреплять за ней ответственного специалиста.

«Проблема каждой семьи должна рассматриваться индивидуально, с разработкой конкретного плана действий, направленного на стабилизацию ее ситуации. В этом направлении необходимо усилить работу всех государственных органов, управления образования, здравоохранения, занятости и правоохранительной деятельности. Поручаю внедрить во всех районах и городах межведомственный алгоритм работы "Одна семья - один план - один ответственный специалист"», - сказал заместитель акима области Гани Майлыбаев.

С чем можно обращаться

Центры помогают при безработице, финансовых трудностях, семейных конфликтах, бытовом насилии, утрате документов, проблемах с воспитанием детей, жильем, медицинскими и правовыми вопросами.

На месте можно получить социальную, психологическую и правовую консультацию. Если проблема требует участия других служб, человека направляют в органы занятости, здравоохранения, образования, внутренних дел и сопровождают при получении помощи.

Теперь работу центров собираются проверить сразу по нескольким направлениям. В области намерены оценить качество услуг, их доступность для жителей и слабые места в работе.

Отдельное поручение касается сел и других отдаленных населенных пунктов. Их должны шире охватить мобильными кабинетами.

Власти региона хотят пересмотреть и то, как жители узнают о такой помощи. Районам и городам поручили регулярно публиковать контакты центров и перечень услуг.

От помощи семьям до ранней беременности

На заседании отдельно обсуждали безопасность матерей и детей, репродуктивное здоровье и профилактику ранней беременности среди подростков. Ответственным ведомствам поручили усилить профилактическую работу и взаимодействие между службами.

Еще одной темой стало участие женщин в общественной жизни и предпринимательстве. Комиссии представили опыт Енбекшиказахского и Жамбылского районов.

Эти практики теперь планируют изучить и собрать в отдельный сборник, чтобы затем распространить рабочие подходы по области.