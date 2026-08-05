Национальный центр экспертизы и сертификации по-разному рассчитывал стоимость одной и той же услуги. За поверку одинакового измерительного оборудования заказчики платили разные суммы, хотя обоснованных причин для этого не было. Такую практику выявили сотрудники департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Астане, передает BAQ.KZ.

Речь идет о поверке средств измерений. Во время такой процедуры проверяют точность показаний оборудования и его соответствие установленным требованиям.

Проверка показала, что стоимость одной и той же услуги зависела от заказчика. При этом цены формировались не по утвержденному прейскуранту.

В антимонопольном ведомстве увидели в действиях центра признаки злоупотребления доминирующим положением. Такое нарушение предусмотрено подпунктом 2 статьи 174 Предпринимательского кодекса.

Департамент направил центру уведомление о наличии признаков нарушения законодательства в сфере защиты конкуренции.

К настоящему моменту АО «НаЦЭкС» исполнило уведомление и приняло меры, чтобы разные цены на равнозначные услуги больше не назначались.