Одна услуга, разные цены: нарушение выявили в НаЦЭкС
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Национальный центр экспертизы и сертификации по-разному рассчитывал стоимость одной и той же услуги. За поверку одинакового измерительного оборудования заказчики платили разные суммы, хотя обоснованных причин для этого не было. Такую практику выявили сотрудники департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Астане, передает BAQ.KZ.
Речь идет о поверке средств измерений. Во время такой процедуры проверяют точность показаний оборудования и его соответствие установленным требованиям.
Проверка показала, что стоимость одной и той же услуги зависела от заказчика. При этом цены формировались не по утвержденному прейскуранту.
В антимонопольном ведомстве увидели в действиях центра признаки злоупотребления доминирующим положением. Такое нарушение предусмотрено подпунктом 2 статьи 174 Предпринимательского кодекса.
Департамент направил центру уведомление о наличии признаков нарушения законодательства в сфере защиты конкуренции.
К настоящему моменту АО «НаЦЭкС» исполнило уведомление и приняло меры, чтобы разные цены на равнозначные услуги больше не назначались.
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