Одни копят, другие живут в долг: почему в Казахстане растут кредиты

Несмотря на высокие ставки по депозитам, объем кредитования в Казахстане продолжает расти. Почему казахстанцы одновременно копят деньги и берут займы, на что оформляют кредиты и сохранится ли эта тенденция, разбирался корреспондент BAQ.KZ.

По данным Национального банка, по состоянию на 1 июня 2026 года объем кредитов экономике в расширенном определении достиг 52,3 трлн тенге. За год показатель увеличился на 17,5%.

Из этой суммы 27,5 трлн тенге, или 52,5%, приходится на кредиты населению. Задолженность бизнеса составила 24,8 трлн тенге, или 47,5% общего объема. В статистику входят кредиты банков, ипотечных и микрофинансовых организаций, а также ряда субъектов квазигосударственного сектора.

Почему ставки по депозитам не останавливают заемщиков

Кандидат экономических наук, директор «Улагат Консалтинг Групп» Марат Каирленов считает, что депозиты и кредиты растут одновременно, поскольку речь идет о разных группах населения.

«Очевидно, что казахстанцы очень разные по уровню доходов. По опросу Нацбанка, который проводился несколько лет назад, депозиты имела примерно треть граждан, а около двух третей их не имели. Не думаю, что ситуация сильно изменилась. Поэтому повышение ставок по депозитам на эти две трети особенно не сказывается. Оно влияет скорее через рост стоимости фондирования для банков», – пояснил экономист.

По его словам, часть граждан обращается за кредитами из-за того, что текущих доходов не хватает для покрытия расходов.

«Резкое наращивание закредитованности населения происходило параллельно со снижением уровня жизни. Если смотреть, например, на долю расходов на питание, видно, что доходов казахстанцам все меньше хватает. Поэтому нехватку средств они компенсируют кредитами – фактически занимают под будущие доходы», – отметил Марат Каирленов.

Кредит как финансовый инструмент

Экономист, старший преподаватель Казахского университета технологии и бизнеса Сапарбай Жубаев отметил, что сам по себе кредит не следует считать исключительно отрицательным явлением.

«Кредит – это финансовый инструмент. Многие компании и физические лица обращаются за ним, чтобы реализовать бизнес-планы, купить квартиру или автомобиль. Например, молодой человек может рассчитаться через пять или десять лет, но у него останется жилье, машина или бизнес. Проблема возникает, когда люди вынуждены брать кредиты на текущие расходы – питание, подготовку детей к школе или семейные мероприятия», – сказал экономист.

По словам эксперта, такие заемщики рассчитывают, что со временем их доходы вырастут и позволят погасить задолженность. Однако при отсутствии стабильного источника дохода выплаты по кредиту могут стать дополнительной нагрузкой для семейного бюджета.

Одни копят, другие занимают

Сапарбай Жубаев также считает, что одновременный рост депозитов и кредитов отражает разницу в финансовом положении граждан.

«Обеспеченные люди накапливают деньги на депозитах. Казахстанцы пока не очень доверяют фондовому рынку и ценным бумагам, а банковский депозит — это просто, надежно и понятно. Для работы с акциями и облигациями нужны финансовая грамотность и возможность следить за рынком. А люди с низкими доходами обращаются к кредитам, чтобы покрывать текущие расходы», – пояснил он.

При этом экономист подчеркнул, что большая часть заемщиков использует кредиты для покупки долгосрочных активов, развития бизнеса и других целей, а затем выполняет свои обязательства перед банками.

На что казахстанцы занимают деньги

Среди основных целей кредитования Сапарбай Жубаев назвал развитие бизнеса, покупку жилья и автомобилей, ремонт и приобретение бытовой техники.

«Если говорить в целом, то кредиты берут для развития бизнеса, покупки жилья, ремонта, приобретения земли или автомобиля. Те, кому не хватает средств, могут занимать на питание, технику, телефоны, телевизоры и семейные торжества. Если банки не дают кредит, человек идет в микрофинансовую организацию, но там проценты обычно выше», – рассказал спикер.

Особое место в потребительском кредитовании занимают рассрочки. Они позволяют получить товар сразу, а его стоимость выплачивать частями.

«Рассрочка удобна: человек начинает пользоваться вещью сегодня, а рассчитывается в течение нескольких месяцев. Для бюджета семьи платежи кажутся не такими ощутимыми. Поэтому рассрочка широко распространена, но это одновременно и маркетинговый ход продавцов», – отметил Жубаев.

По его словам, проблема возникает, когда человек оформляет рассрочки, не соотнося будущие платежи со своими реальными доходами, или берет в долг товары и услуги, которые не может себе позволить.

Провоцируют ли приложения рост задолженности

Возможность оформить небольшой заем через мобильное приложение сделала кредиты доступнее. Решение банка нередко можно получить за несколько минут без посещения отделения.

Марат Каирленов считает, что быстрое одобрение может влиять на людей, склонных к импульсивным покупкам. Однако этот фактор, по его мнению, не является главной причиной роста задолженности.

«Для какой-то части граждан это действительно имеет значение, поскольку существует такое понятие, как спонтанные покупки. Но я бы не преувеличивал влияние мобильных приложений. Казахстанцы живут с потребительским кредитованием уже больше четверти века. Большая часть населения понимает, что кредит потом придется выплачивать. Поэтому влияние есть, но оно не такое критичное», – сказал экономист.

Сапарбай Жубаев также отметил, что онлайн-кредитование экономит время и избавляет от необходимости посещать банк. По его словам, особенно активно цифровыми сервисами пользуется молодежь.

«Раньше нужно было идти в банк, стоять в очереди и тратить время на оформление. Сейчас небольшой потребительский кредит можно получить онлайн после проверки данных. И в основном этим пользуется молодёжь, которая очень хорошо разбирается в телефонах, там, новых цифровых операциях, программах, платформах», – подчеркнул он.

Будет ли кредитование расти дальше

По словам Марата Каирленова, дальнейшую динамику кредитования сложно прогнозировать однозначно.

«В первые пять месяцев мы видели снижение выдачи кредитов, а в июне произошел мощный всплеск. Дальнейшая ситуация будет зависеть в том числе от инфляции и уровня жизни. Если доходов людям будет не хватать, они будут вынуждены обращаться к кредитам», – сказал он.

В свою очередь, Сапарбай Жубаев ожидает дальнейшего увеличения объема кредитования.

«Ипотечные, автомобильные и бизнес-кредиты будут расти. Чем выше объем экономики, тем больше становится и объем кредитования. Банки работают над продвижением своих продуктов и зарабатывают на них – это нормальное явление. Но вместе с общим объемом займов, к сожалению, может увеличиваться и объем невозвращенных кредитов», – отметил он.

Экономист считает, что особого внимания требуют люди, вынужденные занимать деньги на базовые нужды.

«Человек, которому не хватает денег на питание, должен обращаться не в банк или микрофинансовую организацию, а за социальной помощью. Банки – это коммерческие организации, цель которых – получение прибыли. Поэтому вопросами поддержки нуждающихся должны заниматься Правительство и местные исполнительные органы», – заключил Сапарбай Жубаев.

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