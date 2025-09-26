Рынок труда в Казахстане меняется на глазах: технологии и искусственный интеллект вытесняют одни профессии и создают совершенно новые. За этим процессом с 2019 года следит проект "Атлас новых профессий", сообщает BAQ.KZ. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что "Атлас" помогает системно корректировать образовательные программы и формировать список профессий будущего.

Мы постепенно обновляем список профессий, исключая устаревшие и вводя новые, которые соответствуют современным требованиям рынка. Сейчас в базе более 10 тысяч учебных программ, и каждая новая проходит проверку через “Атлас” и профессиональные стандарты, — подчеркнул министр.

В горнодобывающей отрасли раньше работали сортировщики руды — сегодня этот процесс автоматизирован с помощью камер и технологий компьютерного зрения. Ранее существовали специалисты по проверке шахтных ламп и аккумуляторов — теперь эти функции выполняют современные автоматизированные системы. Но вместе с тем появляются новые профессии, где востребованы навыки работы с новыми технологиями, — говорит глава МНВО.

Чтобы дать возможность людям быстро адаптироваться к этим переменам, в стране действует проект "Серебряные университеты". Он охватывает 42 вуза и позволяет людям любого возраста бесплатно повышать квалификацию и получать новые навыки. По словам Нурбека, это важный социальный инструмент, который помогает готовить кадры для экономики будущего.