Одна из самых известных достопримечательностей мира постепенно превращается в место обитания многочисленных стай обезьян. Животные свободно разгуливают по территории Тадж-Махала, занимают входы в архитектурный комплекс и создают проблемы туристам. В социальных сетях распространились видео, вызвавшие обеспокоенность за безопасность посетителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на NDTV.

Обезьяны обосновались возле восточных, западных и Королевских ворот Тадж-Махала. Ранее от нападений животных страдали как индийские, так и иностранные туристы.

В сентябре после укусов обезьян госпитализировали двух посетителей комплекса. Одним из пострадавших оказался 83-летний турист из Бразилии, другим – житель индийского штата Западная Бенгалия.

Несмотря на неоднократные заявления властей о мерах по отлову и отпугиванию животных, решить проблему пока не удалось. Как отмечает NDTV, ситуацию осложняет отсутствие слаженной работы между ведомствами, отвечающими за содержание архитектурного комплекса.

Превратили фонтан в аквапарк

Несколько месяцев назад в социальных сетях уже появлялись необычные кадры из Тадж-Махала. Спасаясь от жары, обезьяны устроили настоящий аквапарк в одном из фонтанов комплекса. Животные прыгали в воду, плескались и гонялись друг за другом.

Однако если тогда поведение обезьян вызвало улыбки у пользователей соцсетей, то теперь их растущая численность становится поводом для беспокойства.

В Индии опасаются, что проблема может отразиться не только на безопасности посетителей, но и на репутации одной из главных туристических достопримечательностей страны.