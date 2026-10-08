Одно из самых живописных озер Европы потеряло 568 млрд литров воды

Боденское озеро на границе Германии, Швейцарии и Австрии переживает исторически низкий уровень воды. Сейчас в нем примерно на 568 млрд литров воды меньше, чем обычно бывает в начале октября. Это около 1,2% общего объема озера. По подсчетам BILD, такого количества воды хватило бы примерно на 227 тысяч олимпийских бассейнов.

Если равномерно распределить этот объем по площади Берлина, город оказался бы под водой слоем около 64 сантиметров. Причиной стали засуха, экстремально жаркое лето, небольшое количество осадков и малоснежная зима в Альпах. Главный приток озера — Альпийский Рейн — сейчас приносит значительно меньше воды, чем обычно.

Низкий уровень уже серьезно влияет на судоходство. Несколько причалов закрыты, а движение судов в западной части озера — Унтерзее — полностью остановлено. Восстановить уровень Боденского озера может только очень влажная осень и зима. По оценке климатологов, при благоприятных условиях это может произойти лишь к марту 2027 года.