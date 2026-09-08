Одно окно вместо десяти: в пяти регионах заработали центры поддержки бизнеса

Фонд «Даму» запустил пилотные центры поддержки и сопровождения бизнеса в Астане, Алматы, Шымкенте, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях, передает BAQ.KZ.

Предпринимателю больше не нужно самому обходить каждое ведомство. Он обращается в региональный филиал фонда, где проводят первичную диагностику ситуации, определяют возможные механизмы решения и выстраивают маршрут сопровождения.

Дальше к работе с кейсом подключаются профильные государственные органы, финансовые институты, местные исполнительные органы и организации холдинга «Байтерек». Координирует взаимодействие сам фонд, он же ведет предпринимателя до получения решения.

По каким вопросам помогут

В пилоте сосредоточились на том, что напрямую влияет на финансовую устойчивость бизнеса.

Это реструктуризация задолженности и доступ к финансированию, получение мер господдержки, урегулирование налоговой задолженности, восстановление доступа к рынкам сбыта и продвижение продукции, развитие предпринимательских компетенций, а также господдержка и финансирование субъектов АПК.

Направления определили не наугад. Их выбрали по итогам анализа более 2,4 тыс. проблемных обращений субъектов МСБ из реестра НПП «Атамекен». Больше 600 из них пришли как раз из пяти пилотных регионов.

Чаще всего предприниматели жаловались на трудности с финансированием и реструктуризацией долгов, получением господдержки, налогообложением, сбытом продукции и развитием бизнеса.

Оценивать будут по результату

От обычного консультационного формата центры отличает подход к оценке работы.

Ключевым показателем станет доля урегулированных обращений. Учитывать будут и содействие в восстановлении доступа к финансированию и рынкам сбыта, решение проблемных кредитов и налоговых вопросов, соблюдение сроков рассмотрения.

Параллельно центры начнут собирать аналитику по повторяющимся проблемам бизнеса. По ней планируют выявлять системные барьеры и готовить предложения по изменению мер поддержки и законодательства.

Пилот продлится до конца 2026 года. По итогам оценят эффективность механизма и подготовят предложения по его распространению на другие регионы.

Обратиться в центр можно в региональных филиалах фонда «Даму» в пяти пилотных регионах. Адреса и контакты есть на официальном сайте, информацию также дают в едином контакт-центре по номеру 1408.