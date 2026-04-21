Однодневная забастовка парализовала часть лондонского метро

В Лондоне однодневная забастовка работников метро серьезно нарушила привычную работу городского транспорта и вызвала большие затруднения для жителей и гостей столицы, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сотрудники London Underground прекратили работу в рамках протестной акции, из-за чего движение поездов на многих линиях было резко ограничено, а некоторые маршруты полностью остановлены. На станциях образовались очереди, а вагоны на работающих линиях оказались переполнены.

Организатором забастовки выступил профсоюз RMT (Национальный профсоюз железнодорожных, морских и транспортных рабочих). Работники заявляют о чрезмерной нагрузке, длинных сменах, нехватке персонала и вопросах безопасности труда. Также они выражают недовольство существующим графиком работы и условиями распределения смен.

Из-за перебоев в работе метро многие жители были вынуждены пересесть на наземный транспорт. В городе вырос спрос на автобусы, такси, каршеринг и велосипеды. В центральных районах Лондона это привело к дополнительным пробкам и задержкам.

Забастовка продлится до середины недели. При этом уже объявлены новые возможные акции протеста в ближайшее время, если переговоры между сторонами не приведут к соглашению.

Лондонский транспорт оказался в сложной ситуации, когда один день забастовки фактически изменил привычный ритм движения в одном из крупнейших мегаполисов мира.