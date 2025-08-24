Один из трёх пострадавших в ДТП в селе Бестерек детей сегодня санитарной авиацией был перевезен из районной больницы в детское отделение госпиталя Медицинского университета города Семей, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Управление здравоохранения область Абай, из-за тяжести полученных травм и риска для жизни при транспортировке сразу доставить ребёнка в областной центр не представлялось возможным. После постоянного наблюдения и обследований состояние пострадавшего было признано удовлетворительным для авиаперевозки, и было принято решение о его переводе в Семей.

"С первых дней врачи госпиталя Медицинского университета Семей – заместитель директора госпиталя по педиатрии, внештатный главный анестезиолог области Дулат Каримов и заведующий отделением детской травматологии, внештатный главный нейрохирург региона Жасулан Асетов – оказывали медицинскую помощь в Урджарской районной больнице и сопровождали ребенка в областной центр. Сегодня в Университетском госпитале с применением современного оборудования проводится комплексное обследование состояния пациента и назначено соответствующее лечение", - говорится в сообщении.

Со стороны управления здравоохранения области Абай и руководства Медицинского университета Семей ребёнку оказывается вся необходимая помощь. В настоящее время он проходит лечение в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

Отметим, что состояние ребёнка находится на личном контроле акима области Берика Уали.