Однопалатный парламент: новая фаза политических реформ или возвращение к старым дискуссиям?
Идея однопалатного парламента обсуждалась еще в начале 1990-х.
Переход Казахстана к однопалатному парламенту – не внезапное новшество, а возвращение к старым дискуссиям. Таким мнением в беседе с корреспондентом BAQ.KZ поделился политолог Юрий Булуктаев. Он напомнил, что разговоры о такой реформе ведутся уже три десятилетия, и нынешний поворот – логичное продолжение политической модернизации.
Исторические споры: с 1993 года до наших дней
Юрий Булуктаев отмечает, что идея однопалатного парламента обсуждалась еще в начале 1990-х, когда шла работа над проектом Конституции 1993 года. Тогда большинство депутатов Верховного Совета выступали против двухпалатной системы, указывая на ее минусы: рост бюрократии, удорожание содержания аппарата, замедление законотворческого процесса и риск межпалатных конфликтов.
Однако уже к 1995 году позиции изменились. Сторонники двухпалатности утверждали, что Сенат выполняет функцию "двойного фильтра", повышая качество законов и обеспечивая контроль. Этот баланс стал частью новой Конституции и закрепился на десятилетия.
Аргументы "за" и "против"
Сегодня дискуссия фактически возвращается к исходной точке.
Сторонники однопалатного парламента считают, что
- законотворческий процесс ускорится;
- расходы на аппарат снизятся;
- система станет прозрачнее и ближе к избирателям.
Оппоненты же указывают, что:
- без Сената законы могут приниматься поспешно и с меньшей проработкой;
- двухпалатная структура обеспечивает баланс между ветвями власти;
- верхняя палата выступает гарантией преемственности, ведь её состав обновляется частично и стабилизирует систему.
По словам Булуктаева, эти аргументы остаются спорными.
"Качество законов можно повысить и без верхней палаты, главное –эффективность самого депутатского корпуса".
Политический контекст: новая фаза реформ
Политолог рассматривает инициативу Токаева как продолжение этапов политической модернизации. После реформ президентской системы фокус переносится на парламентаризм.
"Парламент – это орган, избираемый всенародно, и именно он должен консолидировать общество. Партийное представительство обязано отражать интересы всех слоёв населения", – подчеркивает Булуктаев.
Возможный референдум, запланированный на 2027 год, станет инструментом легитимации перемен. Подобный механизм, считает эксперт, должен превратить реформу в осознанный выбор всего общества.
Риски и ожидания
Остается немало неопределенности. Сколько депутатов войдут в новый парламент – 120 или 140? Какая будет избирательная система – полностью пропорциональная или сохранится смешанная модель? Кто возглавит новый орган? Эти вопросы, по мнению политолога, станут предметом работы специальных групп и широкой общественной дискуссии.
Булуктаев подчеркивает: главным вызовом станет доверие к новому парламенту. Пока социологические опросы фиксируют, что уровень доверия к органам власти, за исключением президента, невысок. Поэтому, считает эксперт, потребуется системная работа по политическому просвещению, формированию у граждан понимания роли парламентаризма.
"Предстоит огромная работа для государства, гражданского общества и СМИ. Без роста политической культуры и доверия любые структурные изменения рискуют остаться формальными", – заключает политолог.
