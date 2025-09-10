Переход Казахстана к однопалатному парламенту – не внезапное новшество, а возвращение к старым дискуссиям. Таким мнением в беседе с корреспондентом BAQ.KZ поделился политолог Юрий Булуктаев. Он напомнил, что разговоры о такой реформе ведутся уже три десятилетия, и нынешний поворот – логичное продолжение политической модернизации.

Исторические споры: с 1993 года до наших дней

Юрий Булуктаев отмечает, что идея однопалатного парламента обсуждалась еще в начале 1990-х, когда шла работа над проектом Конституции 1993 года. Тогда большинство депутатов Верховного Совета выступали против двухпалатной системы, указывая на ее минусы: рост бюрократии, удорожание содержания аппарата, замедление законотворческого процесса и риск межпалатных конфликтов.

Однако уже к 1995 году позиции изменились. Сторонники двухпалатности утверждали, что Сенат выполняет функцию "двойного фильтра", повышая качество законов и обеспечивая контроль. Этот баланс стал частью новой Конституции и закрепился на десятилетия.

Аргументы "за" и "против"

Сегодня дискуссия фактически возвращается к исходной точке.

Сторонники однопалатного парламента считают, что

законотворческий процесс ускорится;

расходы на аппарат снизятся;

система станет прозрачнее и ближе к избирателям.

Оппоненты же указывают, что:

без Сената законы могут приниматься поспешно и с меньшей проработкой;

двухпалатная структура обеспечивает баланс между ветвями власти;

верхняя палата выступает гарантией преемственности, ведь её состав обновляется частично и стабилизирует систему.

По словам Булуктаева, эти аргументы остаются спорными.

"Качество законов можно повысить и без верхней палаты, главное –эффективность самого депутатского корпуса".

Политический контекст: новая фаза реформ

Политолог рассматривает инициативу Токаева как продолжение этапов политической модернизации. После реформ президентской системы фокус переносится на парламентаризм.

"Парламент – это орган, избираемый всенародно, и именно он должен консолидировать общество. Партийное представительство обязано отражать интересы всех слоёв населения", – подчеркивает Булуктаев.

Возможный референдум, запланированный на 2027 год, станет инструментом легитимации перемен. Подобный механизм, считает эксперт, должен превратить реформу в осознанный выбор всего общества.

Риски и ожидания

Остается немало неопределенности. Сколько депутатов войдут в новый парламент – 120 или 140? Какая будет избирательная система – полностью пропорциональная или сохранится смешанная модель? Кто возглавит новый орган? Эти вопросы, по мнению политолога, станут предметом работы специальных групп и широкой общественной дискуссии.

Булуктаев подчеркивает: главным вызовом станет доверие к новому парламенту. Пока социологические опросы фиксируют, что уровень доверия к органам власти, за исключением президента, невысок. Поэтому, считает эксперт, потребуется системная работа по политическому просвещению, формированию у граждан понимания роли парламентаризма.