Парламент Казахстана может стать однопалатным. Соответствующее предложение сегодня во время ежегодного послания народу Президент Касым-Жомарт Токаев. Данная реформа, как отметил глава государства, станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований. При этом он напомнил, что столь важное решение будет приниматься только с согласия народа. Для этого Президент предложил провести в 2027 году общенациональный референдум по данному вопросу, а до этого времени организовать обсуждения в гражданском секторе и экспертной среде. Также Касым-Жомарт Токаев озвучил стратегические задачи государства, обозначил приоритеты развития и указал на другие необходимые реформы. Подробней о ключевых тезисах, озвученных в послании, мы побеседовали с заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана Расулом Ахметовым, передает BAQ.KZ.

— Расул Маратович, как Вы оцениваете, тон и основные акценты нынешнего послания президента Касым-Жомарта Токаева?

— Сегодняшнее выступление Президента Касым-Жомарта Токаева я слушал с особым вниманием. Это была не просто программная речь, а, по сути, дорожная карта будущего нашей страны в эпоху стремительных перемен и новых технологий.

Особенно важно, что Президент обозначил приоритет – подготовку Казахстана к эпохе искусственного интеллекта. Это не абстрактные слова: цифровая модернизация уже происходит, и она требует нового уровня человеческого капитала. Сегодня в рамках национального проекта "Келешек мектептері" функционируют 150 школ, а программа Al-Sana вовлекает до 100 тысяч студентов в высокотехнологичные проекты. Но глава государства справедливо подчеркнул: формирование компетенций должно начинаться значительно раньше – со школьной скамьи. Я полностью поддерживаю инициативу о введении в школах программы по основам искусственного интеллекта, обучении педагогов новым технологиям и запуске цифровой платформы Qazaq Digital Mektebi. Это позволит каждому школьнику, независимо от того, живёт ли он в столице или в сельской местности, получить доступ к современным знаниям. Для Ассамблеи народа Казахстана это особенно значимо, ведь речь идёт о равных возможностях для всех детей страны, независимо от их социального или этнического происхождения.

— В продолжение темы, Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость создания Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития. С чем, по Вашему мнению, связана данная инициатива?

— Создание отдельного Министерства по вопросам искусственного интеллекта, о котором заявил Президент, я считаю шагом огромной значимости. Необходимость данного решения обусловлена стремительным развитием цифровых технологий и искусственного интеллекта, которые становятся ключевыми факторами глобальной конкурентоспособности. Сегодня ИИ – это не просто технология, а основа будущего конкурентоспособности государств. У Казахстана есть все возможности занять достойное место в этой сфере, но для этого нужна чёткая стратегия, сильная институциональная база и координация усилий на уровне правительства. Искусственный интеллект способен не только ускорить развитие экономики, но и изменить систему образования, здравоохранения, управления городами. А главное – он открывает новые горизонты для нашей молодёжи, формируя поколение, которое будет жить и работать в совершенно другой цифровой реальности. Создание Министерства ИИ станет фундаментом для того, чтобы Казахстан уверенно вошёл в новую эпоху.

— Сегодня Президент предложил реформировать Парламент и сделать его однопалатным. Как Вы оцениваете данную инициативу?

— Политический блок выступления действительно очень важен. Президент впервые открыто предложил обсудить переход к однопалатному Парламенту. Это смелое и ответственное решение, требующее серьёзного общественного диалога. Как отметил Глава государства, спешка здесь недопустима – реформа должна стать предметом обсуждения экспертов, гражданского общества и, конечно, народа на общенациональном референдуме.

Лично я считаю, что такой шаг будет логическим продолжением курса на построение Справедливого и Сильного Казахстана, основанного на принципах "Слышащего государства". Однопалатный Парламент, избранный по партийным спискам, может усилить конкурентность политического процесса и ещё больше укрепить доверие общества к институтам власти. Для нас, представителей Ассамблеи народа Казахстана, особенно важно, что Президент вновь подчеркнул необходимость открытого диалога. Ведь именно в диалоге, в обсуждении, в учёте интересов всех этносов и социальных групп рождается согласие и укрепляется национальное единство.

— Какие дополнительные инициативы, озвученные Президентом в послании, Вы считаете наиболее значимыми?

— Еще я подчеркнул для себя важные инициативы Президента о развитии инфраструктуры, модернизации ЖКХ и сохранении водных ресурсов. Эти направления напрямую связаны с качеством жизни граждан и устойчивым будущим нашей страны. Уверен, что их реализация вместе с созданием Министерства по ИИ станет прочным фундаментом для построения по-настоящему Сильного Казахстана.

Глава государства предложил переосмыслить роль Национального фонда, создать единую цифровую карту земельных ресурсов, принять новый Строительный кодекс, а также обозначил ряд других направлений, которые требуют особого внимания. В целом, сегодняшнее обращение стало для меня подтверждением того, что Казахстан уверенно идёт по пути реформ, где во главе угла – человек, его знания, его возможности и его участие в судьбе страны. Уверен, что, объединив усилия государства, общества и каждого гражданина, мы сможем не только подготовиться к вызовам эпохи искусственного интеллекта, но и превратить их в новые возможности для развития и процветания нашей Родины. Президент завершил своё выступление словами "Убежден, что только через открытый диалог с народом мы сможем двигаться вперед. Пусть будет вечен наш Казахстан!" Эти слова я воспринимаю не только как обращение к обществу, но и как прямое напутствие для нас, представителей власти и институтов гражданского общества.