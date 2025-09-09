В Послании Президент Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на всенародное обсуждение вопрос о переходе Казахстана к однопалатному парламенту. Идея вызвала широкий резонанс: впервые на столь масштабное политическое изменение гражданам дается целый год для дискуссий, экспертных оценок и уточнения деталей будущей реформы. Корреспондент BAQ.KZ побеседовала с политологом Таиром Нигмановым о том, что означает эта инициатива и чему может научить мировой опыт.

Почему в мире выбирают разные модели

По словам политолога Таира Нигманова, универсального рецепта не существует. Наличие одной или двух палат в парламенте зависит от исторических, географических и демографических факторов.

"В федеративных государствах чаще всего присутствует двухпалатная система, чтобы отразить интересы регионов. Но и здесь есть исключения: Германия, несмотря на федеративное устройство, имеет однопалатный парламент", – отметил эксперт.

В то же время Китай, обладая огромной территорией и населением, остается унитарным государством с однопалатной системой. Франция, напротив, сохранила двухпалатность: Сенат формируется через выборы местными властями, чтобы гарантировать представленность регионов с их языковыми и культурными особенностями – от Бретани до Окситании.

"Там идея именно в репрезентации регионов, скажем так. Франция – это страна, с одной стороны, унитарная, для которой унитарность – это очень важно. С другой стороны, эта страна значительную часть своего времени была поделена на герцогства, графства и королевства. Есть огромное количество регионов, такие как Нормандия, Окситания, Бургундия, Бретань. Это регионы, у которых зачастую есть собственный язык. В случае, допустим, с бретонским или окситанским языками, они достаточно сильно отличаются от французского. Могут даже не входить с ним в одну языковую группу. И для того, чтобы сбалансировать стремление к унитарности, была создана вот такая национальная настройка", – пояснил политолог.

В США смысл второй палаты заключается в том, чтобы сбалансировать президентскую власть.

Таким образом, выбор модели парламента отражает не размер страны, а её уникальные особенности: исторические конфликты, территориальные различия, стремление уравновесить власть президента или сохранить баланс между центром и регионами.

Казахстанский контекст: зачем был нужен Сенат

С момента обретения независимости Казахстан строил двухпалатный парламент. Сенат рассматривался как противовес "ретивой" нижней палате и как инструмент влияния президентской власти на законотворческий процесс.

"Выдвигаются такие гипотезы, что Сенат служил для сдерживания нижней палаты, для того, чтобы слишком ретивая и взбунтовавшаяся нижняя палата не могла перебороть президента. Поэтому есть верхняя палата, в которой есть представители президентской власти", – сказал политолог.

Сегодня же, по мнению Нигманова, сама постановка вопроса о переходе к однопалатности отражает новую политическую логику.

"Обычно в нашей стране, если назначается референдум, то он проводится уже через несколько месяцев. Сейчас же дан целый год. Это важно: власти не торопят события, а создают пространство для открытой дискуссии", – подчеркнул политолог.

Зачем нужен "год раздумий"

Инициатива Токаева предполагает не просто техническое упразднение Сената. По мнению эксперта, отсрочка на год необходима, чтобы наполнить будущую реформу конкретным содержанием.

Главные вопросы, которые будут обсуждаться за это время:

как будет формироваться единая палата;

какие механизмы контроля сохранят баланс между парламентом и президентом;

что изменится в роли депутатов и в их ответственности перед обществом.

"Мне кажется, этот год будет использован, чтобы дополнить глобальную идею деталями, сделать систему работающей и устойчивой", – резюмировал Нигманов.

Переход к однопалатному парламенту в Казахстане – это не только вопрос структуры, но и проверка на зрелость политической системы. Впервые власть предлагает обществу не просто "проголосовать", а пройти через дискуссию, где может появиться запрос на дополнительные реформы.