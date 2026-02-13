В Казахстане планируется переход к однопалатному парламенту – такую модель уже используют более ста стран мира. Как показывает международная практика, однопалатность не является исключением или экспериментом: по данным глобальной базы Inter-Parliamentary Union (IPU Parline), в мире насчитывается 107 однопалатных и 81 двухпалатный национальный парламент.

Корреспондент BAQ.KZ изучила, что такое однопалатный парламент, где он действует и как устроены такие системы.

Сколько стран живут с однопалатным парламентом

Согласно базе IPU Parline, по состоянию на февраль 2026 года в мире насчитывается 188 национальных парламентов: 107 из них являются однопалатными, 81 – двухпалатным. Ещё в пяти странах работа парламентов полностью приостановлена, поэтому они не включены в общую статистику.

В IPU подчеркнули, что сам по себе выбор между одной или двумя палатами не делает политическую систему автоматически более демократичной или более эффективно. Всё зависит от контекста – размера страны, её политического устройства и исторического опыта. На это же обращает внимание и Венецианская комиссия (Venice Commission).

Что такое однопалатный парламент

Однопалатный парламент – это законодательный орган, состоящий из одной палаты, которая принимает законы, утверждает бюджет и осуществляет парламентский контроль в тех пределах, которые закреплены конституцией страны.

В отличие от двухпалатной системы, здесь отсутствует Сенат или иная верхняя палата, а все законодательные процедуры сосредоточены в одном органе. При этом однопалатность не отменяет существование внешних сдержек и противовесов – таких как президентское вето, конституционный суд или референдумы.

Где в мире действует однопалатная модель

Однопалатные парламенты распространены во всех регионах мира – от Европы до Азии и Африки. Такая система действует, в частности, в странах Скандинавии, включая Швецию, Данию и Норвегию, во многих европейских государствах – Португалии, Греции, Болгарии, Сербии и Словакии, а также в ряде азиатских стран, среди которых Турция, Израиль, Южная Корея и Сингапур.

Однопалатная модель применяется и в странах Океании, таких как Новая Зеландия, Самоа и Вануату, в Африке – в Сенегале, Уганде и Замбии, а также в государствах Латинской Америки, включая Перу, Коста-Рику и Эквадор.

Отдельные однопалатные парламенты функционируют и в монархиях – например, в Катаре и Саудовской Аравии, где законодательные органы формируются по особым правилам и тесно связаны с полномочиями главы государства.

Однопалатные парламенты в странах СНГ

В постсоветском пространстве однопалатная модель также получила широкое распространение. По данным IPU Parline, однопалатные парламенты действуют в Армении, Азербайджане, Кыргызстане, Молдове, Украине и Туркменистане. Для сравнения, в Узбекистане и России сохраняется двухпалатная система, где наряду с нижней палатой функционирует Сенат.

Как отмечается в материалах Венецианской комиссии, Кыргызстан перешёл к однопалатному парламенту в том числе по соображениям повышения эффективности государственного управления и сокращения бюджетных расходов.

Почему страны выбирают однопалатность

В сравнительно-правовых обзорах выделяют несколько устойчивых причин, по которым страны выбирают однопалатную модель. К её преимуществам относят более быстрое принятие законов, меньшее количество процедурных задержек, более понятную политическую ответственность и снижение институциональных издержек.

Вместе с тем эксперты указывают и на риски такой системы: отсутствие «второго взгляда» со стороны другой палаты, ограниченные возможности для дополнительной экспертизы законопроектов и более высокую нагрузку на внешние сдержки и противовесы – суды и институт президента.

Специалисты подчёркивают, что однопалатность, как правило, лучше подходит для унитарных и относительно однородных государств, однако сама по себе она не является гарантией высокого качества законодательства.

Казахстан в общемировом контексте

Переход Казахстана к однопалатному парламенту вписывается в широко распространённую мировую практику. Более половины стран мира уже работают в таком формате, включая государства с разными формами правления – от парламентских республик до монархий.

Как подчёркивают международные эксперты, ключевым вопросом остаётся не количество палат, а то, какие полномочия они имеют, как формируются и какие механизмы контроля действуют параллельно.