В 2027-м году на новом общенациональном референдуме казахстанцам придется сделать выбор: сохранить ли Парламент в прежнем виде или оставить только одну палату? Обсуждение будущей реформы, предложенной Главой государства, набирает обороты во многих экспертных кругах. Что из себя может представлять однопалатный Парламент? Как при нем будут приниматься законы? Какие обязанности лягут на плечи избранных в него депутатов? Вместе с нашими экспертами пытаемся ответить на эти вопросы в новом специальном репортаже на BAQ.kz.