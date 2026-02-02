В Казахстане вопросы внесения изменений и дополнений в Конституцию обсуждаются в открытом формате. Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов подчеркнул, что суть реформы заключается не в форме управления, а в развитии страны и улучшении уровня жизни населения, передает BAQ.KZ.

По словам депутата, одна из наиболее масштабных инициатив – создание однопалатного Курултая. В настоящее время в стране действует двухпалатный парламент – Мажилис и Сенат. Главная цель реформы – способствовать развитию государства и повышению благосостояния граждан.

"Дело не в самой реформе, дело в том, чтобы улучшать жизнь людей, сохранять нашу независимость и развивать страну", – отметил он.

Мажилисмен Нуртай Сабильянов добавил, что Курултай может стать высшим законодательным органом, рассматривающим как законопроекты, поступающие от Правительства, так и инициативы депутатов, а также предложения от Народного совета.