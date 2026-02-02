Однопалатный парламент вместо двухпалатного? Мажилисмен объяснил цель реформы
Реформа Конституции нацелена не на смену формы управления, а на улучшение жизни граждан и развитие страны.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане вопросы внесения изменений и дополнений в Конституцию обсуждаются в открытом формате. Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов подчеркнул, что суть реформы заключается не в форме управления, а в развитии страны и улучшении уровня жизни населения, передает BAQ.KZ.
По словам депутата, одна из наиболее масштабных инициатив – создание однопалатного Курултая. В настоящее время в стране действует двухпалатный парламент – Мажилис и Сенат. Главная цель реформы – способствовать развитию государства и повышению благосостояния граждан.
"Дело не в самой реформе, дело в том, чтобы улучшать жизнь людей, сохранять нашу независимость и развивать страну", – отметил он.
Мажилисмен Нуртай Сабильянов добавил, что Курултай может стать высшим законодательным органом, рассматривающим как законопроекты, поступающие от Правительства, так и инициативы депутатов, а также предложения от Народного совета.
"Изменения не создадут препятствий для граждан, уже имеющих опыт депутатской деятельности. Я считаю, что те, у кого достаточно знаний и компетенций, смогут продолжать свою работу. Главная обязанность депутата – улучшать жизнь людей", – подчеркнул он.
Самое читаемое
- 18 инвестпроектов сельского хозяйства запустят в Жамбылской области
- Алматы показали в популярном испанском телешоу Telemadrid
- В Алматы приступили к демонтажу незаконного жилого комплекса
- Штормовое предупреждение объявили на большей части страны
- 16 инвестпроектов запустят в одном из районов Атырауской области