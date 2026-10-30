Одной квартиры достаточно: казахстанцу отказали в повторных жилищных выплатах

Сотрудник правоохранительного органа в Казахстане решил приобрести квартиру побольше, но столкнулся с отказом в жилищных выплатах. Ранее он уже погасил ипотеку за однокомнатную квартиру с помощью государственной поддержки. Спор дошел до Конституционного Суда, который разъяснил, можно ли рассчитывать на такие выплаты повторно.

История началась с покупки однокомнатной квартиры. Сотрудник оформил ипотечный кредит и направлял положенные ему жилищные выплаты на его погашение.

Когда кредит был полностью закрыт, перечисление денег прекратилось.

Позже мужчина решил приобрести двухкомнатную квартиру и оформил новую ипотеку. Он вновь обратился за жилищными выплатами, но получил отказ.

Суды первой и апелляционной инстанций признали решение законным. После этого заявитель обратился в Конституционный Суд, посчитав, что ограничение нарушает его право на жилище и принцип равенства перед законом.

Почему в выплатах отказали

Конституционный Суд разъяснил, что для отдельных категорий государственных служащих жилищные выплаты предоставляются из бюджета взамен служебного жилья.

Такие средства можно направить на приобретение квартиры в собственность, но законом предусмотрено однократное получение этой поддержки для покупки жилья.

Заявитель уже реализовал свое право, когда приобрел первую квартиру.

После полного погашения ипотеки выплаты были прекращены окончательно, а не временно приостановлены. Поэтому возобновить их ради покупки второй квартиры в том же населенном пункте нельзя.

Конституционный Суд пришел к выводу, что такое ограничение само по себе не нарушает конституционные права заявителя.

А если семье требуется жилье побольше?

В решении предусмотрены и другие возможности жилищной поддержки.

Сотрудник может претендовать на служебное жилье с учетом состава семьи.

Если его переведут по службе в другой регион, сохраняется возможность получения жилищных выплат для оплаты аренды.

Таким образом, право на государственную помощь для покупки жилья не возникает заново после погашения первой ипотеки. Увеличение площади квартиры само по себе не дает оснований повторно получать бюджетные выплаты на ее приобретение.