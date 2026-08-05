Одну из больниц Актобе привлекли к ответственности за выброс мусора в степи
В Актобе медицинское учреждение привлекли к административной ответственности после незаконной выгрузки строительных отходов в степной зоне за пределами города.
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Информация о нарушении появилась в социальных сетях после публикации видеозаписи, сделанной местным жителем.
На кадрах была зафиксирована выгрузка мусора в степи. Среди строительных отходов правоохранители обнаружили служебные документы одного из медицинских учреждений Актобе, в том числе журналы учета.
Полицейские провели проверку и установили ответственных лиц больницы, допустивших нарушение правил благоустройства. В отношении них составили административный протокол.
Кроме того, как рассказали в МВД, участковые инспекторы провели с нарушителями профилактическую беседу.
После вмешательства полиции медицинское учреждение самостоятельно ликвидировало несанкционированную свалку.
Правоохранители призвали жителей и организации соблюдать экологические требования и выбрасывать отходы только в специально отведенных для этого местах.
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