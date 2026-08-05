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Одну из больниц Актобе привлекли к ответственности за выброс мусора в степи

В Актобе медицинское учреждение привлекли к административной ответственности после незаконной выгрузки строительных отходов в степной зоне за пределами города.

5 Августа 2026, 06:14
АВТОР
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Скриншот видео 5 Августа 2026, 06:14
5 Августа 2026, 06:14
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Фото: Скриншот видео

Информация о нарушении появилась в социальных сетях после публикации видеозаписи, сделанной местным жителем.

На кадрах была зафиксирована выгрузка мусора в степи. Среди строительных отходов правоохранители обнаружили служебные документы одного из медицинских учреждений Актобе, в том числе журналы учета.

Полицейские провели проверку и установили ответственных лиц больницы, допустивших нарушение правил благоустройства. В отношении них составили административный протокол.

Кроме того, как рассказали в МВД, участковые инспекторы провели с нарушителями профилактическую беседу.

После вмешательства полиции медицинское учреждение самостоятельно ликвидировало несанкционированную свалку.

Правоохранители призвали жителей и организации соблюдать экологические требования и выбрасывать отходы только в специально отведенных для этого местах.

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