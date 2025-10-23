В Алматы временно перекрыли одну из подъездных улиц к Международному аэропорту из-за ремонтных работ, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

С 23 октября въезд и выезд со стороны улицы Ахметова закрыты в связи с ремонтом дренажной системы и укладкой нового асфальта перед подъёмом на пандус возле гостиницы "Аксункар".

Работы ведутся в круглосуточном режиме, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и гостей города. Завершить ремонт планируется в ночь с 24 на 25 октября, до полуночи. После этого движение на данном участке будет полностью восстановлено.

Администрация аэропорта просит учитывать временные ограничения при планировании маршрута и заранее выбирать альтернативные подъезды. Представители аэропорта принесли извинения за доставленные неудобства и поблагодарили пассажиров за понимание.