Одну из подъездных улиц к аэропорту Алматы временно закрыли
Путь к аэропорту Алматы ограничен.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы временно перекрыли одну из подъездных улиц к Международному аэропорту из-за ремонтных работ, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
С 23 октября въезд и выезд со стороны улицы Ахметова закрыты в связи с ремонтом дренажной системы и укладкой нового асфальта перед подъёмом на пандус возле гостиницы "Аксункар".
Работы ведутся в круглосуточном режиме, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и гостей города. Завершить ремонт планируется в ночь с 24 на 25 октября, до полуночи. После этого движение на данном участке будет полностью восстановлено.
Администрация аэропорта просит учитывать временные ограничения при планировании маршрута и заранее выбирать альтернативные подъезды. Представители аэропорта принесли извинения за доставленные неудобства и поблагодарили пассажиров за понимание.
Самое читаемое
- 20 казахстанских университетов вошли в глобальный рейтинг QS
- Минимальная зарплата в Казахстане должна быть не ниже 150 тысяч тенге — депутат
- В Актюбинской области введено временное ограничение движения на трассе "РФ–КНР"
- В Алматы горит административное здание
- Акимат Костаная срочно ищет будущих владельцев домов и коттеджей в новом микрорайоне