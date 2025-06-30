С 1 по 5 июля 2025 года в столице будет частично ограничено движение транспорта на улице Ш. Калдаякова — на участке от улицы Ж. Нажимеденова до моста Аркар, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщает Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

Работы будут проводиться в рамках среднего ремонта дорожного покрытия. В связи с этим движение автотранспорта организуют поэтапно: по одной полосе в каждом направлении.

Кроме того, временно будет частично перекрыт перекресток улиц Ш. Калдаякова и Ж. Нажимеденова.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в схеме движения.