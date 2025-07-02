Жителей и гостей Астаны ждут временные изменения в организации движения: с 2 по 4 июля на улице Амман начнутся работы по среднему ремонту дорожного покрытия, сообщает Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, передает BAQ.KZ.

Ремонт охватит участок от моста "Марал" до улицы Шарль де Голля. На это время движение автотранспорта будет организовано поэтапно: по одной стороне улицы в обоих направлениях. Также частично ограничат движение на перекрёстке Амман/Шарль де Голля.

Чтобы минимизировать неудобства для астанчан, дорожные службы установят временные знаки, указатели и организуют безопасные маршруты объезда. Водителям и пешеходам настоятельно рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки в пути.