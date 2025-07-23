  • 23 Июля, 03:44
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Одну из улиц временно перекрыли в Астане

Причина ограничения движения - ремонт дорог.

Сегодня, 02:20
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 02:20
Сегодня, 02:20
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Фото: pixabay.com

С 22 по 27 июля в Астане временно ограничат движение на участке улицы Чингиза Айтматова - от улицы Сыганак до улицы Жанкожи Молдагалиева. Об этом сообщили в городском Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

Причиной перекрытия стали работы по среднему ремонту дорожного полотна. В этот период движение автотранспорта будет организовано в обоих направлениях, но только по одной из сторон улицы.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - говорится в сообщении.

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