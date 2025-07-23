Одну из улиц временно перекрыли в Астане
Причина ограничения движения - ремонт дорог.
Сегодня, 02:20
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Сегодня, 02:20Сегодня, 02:20
151Фото: pixabay.com
С 22 по 27 июля в Астане временно ограничат движение на участке улицы Чингиза Айтматова - от улицы Сыганак до улицы Жанкожи Молдагалиева. Об этом сообщили в городском Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.
Причиной перекрытия стали работы по среднему ремонту дорожного полотна. В этот период движение автотранспорта будет организовано в обоих направлениях, но только по одной из сторон улицы.
"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - говорится в сообщении.
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