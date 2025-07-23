С 22 по 27 июля в Астане временно ограничат движение на участке улицы Чингиза Айтматова - от улицы Сыганак до улицы Жанкожи Молдагалиева. Об этом сообщили в городском Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

Причиной перекрытия стали работы по среднему ремонту дорожного полотна. В этот период движение автотранспорта будет организовано в обоих направлениях, но только по одной из сторон улицы.