Казахстан официально присоединился к Рекомендации по надлежащей статистической практике — первому правовому инструменту Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в области статистики, передает BAQ.KZ.

Это решение подтверждает, что национальная статистическая система страны соответствует лучшим международным стандартам, и стало итогом всестороннего анализа, проведённого в рамках Обзора статистической системы Казахстана на 2023–2025 годы.

Страна стала первой в СНГ и 44-й в мире, получившей признание от ОЭСР. Документ, к которому Казахстан теперь официально присоединился, включает 12 ключевых принципов, направленных на обеспечение независимости, прозрачности, объективности и высокого качества официальной статистики.

Руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Максат Турлубаев прокомментировал это событие:

"Это важная оценка для статистической системы Казахстана. Она подтверждает соответствие таким требованиям, как наличие достаточных ресурсов, защита конфиденциальности, стабильная правовая и институциональная основа, а также готовность использовать новые и альтернативные источники данных. Этот документ подчеркивает, что качество статистики напрямую влияет на качество анализа и управленческих решений. Мы будем стремиться сохранить достигнутый уровень и двигаться дальше", — отметил он.

В свою очередь, Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн выразил уверенность в продолжении продуктивного партнёрства:

"Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего сотрудничества и дальнейшей поддержки усилий вашего правительства по созданию высококачественной и институционально надежной статистической системы".

Особую роль в процессе присоединения сыграло Министерство иностранных дел РК, оказавшее содействие в реализации этого международного соглашения. Присоединение к Рекомендации усиливает авторитет Казахстана в глазах международного сообщества и подтверждает курс страны на развитие прозрачной и современной системы государственного управления.