В Офисе президента Украины заявили, что переговоры, проходящие в Париже, уже принесли конкретные результаты. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, передаёт BAQ.KZ.

Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, переговорный процесс направлен на достижение устойчивого мира и формирование надежных гарантий безопасности для Украины.

"Продолжаем важные переговоры в Париже для достижения устойчивого мира и надежных гарантий безопасности для нашего государства. Не вся информация может быть публичной, однако конкретные результаты уже есть, работа продолжается", — написал Буданов.

Он также подчеркнул, что Украина намерена и далее придерживаться принципа защиты своих национальных интересов.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи так называемой "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерении развернуть международные силы на территории Украины, а также документ о предоставлении Киеву гарантий безопасности.