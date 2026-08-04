Военный институт Сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова выпустил 12 офицеров медицинской службы. Молодые специалисты получили первое воинское звание и дипломы сразу двух вузов, передает BAQ.KZ.

Выпускникам вручили документы Военного института Сил воздушной обороны и Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова. Они подтверждают получение военного и высшего медицинского образования.

Шесть лет подготовки

Будущих врачей общей военной практики готовят шесть лет. Пять лет занимает бакалавриат, затем выпускникам предстоит пройти годичную интернатуру.

Лейтенант Бекжан Амиров рассказал, что во время учебы курсанты осваивали оказание первой, доврачебной и специализированной помощи.

Обучение по моей специальности - «врач общей военной практики» - составляет шесть лет. На сегодняшний день я завершил пятилетнюю программу бакалавриата, впереди - год обучения в интернатуре, - сказал он.

Начальник института генерал-майор авиации Тимур Еспаганбетов отметил, что при подготовке военных специалистов особое внимание уделяется профессиональным навыкам и ответственности за выполнение воинского долга.

Первый выпуск состоялся в 2020 году

Военных медиков институт начал выпускать шесть лет назад. В 2020 году первые офицерские звания получили 15 человек. В 2021 году подготовку завершили 23 специалиста.

После интернатуры молодые офицеры займутся медицинским обеспечением войск. Они будут оказывать помощь военнослужащим в пунктах постоянной дислокации и при выполнении служебных задач.