Официальный курс доллара опустился ниже 442 тенге
Тенге укрепился до минимума с весны 2024 года
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Национальный банк установил официальный курс доллара на 25 сентября на уровне 441,89 тенге.
Для сравнения, в начале августа он стоил около 475 тенге, то есть за полтора месяца подешевел больше чем на 33 тенге. Это минимум с мая 2024 года.
Евро стоит 502,56 тенге, российский рубль 5,19, британский фунт 584,44, швейцарский франк 534,14.
С начала 2026 года тенге прибавил к доллару более 11 %, а за год американская валюта потеряла 17,1 %.
Поддерживают национальную валюту сразу несколько факторов. Это продажи валюты из Национального фонда, высокие цены на нефть и высокая базовая ставка. При этом с января по август Национальный банк не проводил валютных интервенций.
На сентябрь регулятор планировал продать валюту на сумму, эквивалентную 374 млрд тенге.
Базовую ставку 4 сентября снизили до 16,25 % годовых, это было третье снижение подряд.
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