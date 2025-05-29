На побережье Актау официант прибрежного кафе проявил настоящую отвагу: он спас 13-летнего подростка, который начал тонуть в Каспийском море. Мальчик упал в воду в непредназначенном для купания месте и начал захлёбываться, передаёт BAQ.KZ.

Очевидцем происшествия стал прохожий, который первым бросился в воду, чтобы помочь. К нему оперативно присоединились сотрудники близлежащего кафе, среди которых и оказался молодой официант. Совместными усилиями им удалось вытащить подростка на берег.

Спасатели из ДЧС Мангистауской области быстро прибыли на место и оказали первую помощь пострадавшему. Подростка передали врачам скорой помощи, и, по последним данным, его жизни ничего не угрожает.

Инцидент попал на видео, которое быстро распространилось в соцсетях. Пользователи называют официанта героем и благодарят всех, кто не остался равнодушным.