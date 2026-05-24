Официантка получила огнестрельное ранение во время драки в кафе Балхаша

В Балхаше официантка пострадала в результате конфликта между посетителями одного из кафе. Об этом сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

По данным полиции, инцидент произошёл 21 мая около полуночи. Между знакомыми посетителями заведения вспыхнула словесная ссора, которая переросла в драку с применением травматического оружия.

Во время конфликта сотрудница кафе получила непроникающее огнестрельное ранение.

В полиции сообщили, что личности всех участников инцидента уже установлены. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых.

Расследование находится на контроле руководства департамента полиции Карагандинской области. Иная информация в интересах следствия пока не разглашается.