Оформление инвалидности без живой очереди: в Казахстане запустили онлайн-запись

Казахстанцы смогут заранее выбрать дату и время для прохождения освидетельствования при оформлении инвалидности. Электронную очередь уже запустили в Алматы и Акмолинской области. В дальнейшем сервис могут распространить на всю страну.

Новый сервис позволяет записаться на прием заранее и прийти к назначенному времени, не ожидая в живой очереди.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, электронной записью уже воспользовались более 5,6 тысячи человек. В Акмолинской области через сервис записались 2 580 человек, в Алматы – 3 030.

Как записаться

Запись доступна через Портал социальных услуг aleumet.egov.kz.

После авторизации с помощью ЭЦП необходимо зайти в личный кабинет и выбрать услугу «Запись на освидетельствование». Затем можно выбрать подходящие дату и время.

Нужный отдел медико-социальной экспертизы система определит автоматически – по месту проживания человека.

После записи на телефон придет SMS. В нем будут указаны дата и время приема, адрес и номер талона. Еще одно напоминание система отправит за три дня до визита.

Если планы изменились, запись можно перенести или отменить через личный кабинет. Если человек не придет в назначенное время, бронь аннулируется автоматически.

Онлайн-запись могут запустить по всей стране

Пока электронная очередь работает только в двух регионах. Первой ее запустили в Акмолинской области, затем сервис появился в Алматы.

После оценки результатов проекта Минтруда рассмотрит возможность распространить электронную запись на остальные регионы Казахстана.

В ведомстве рассчитывают, что новый формат позволит сократить время ожидания и сделать прохождение освидетельствования удобнее для граждан.