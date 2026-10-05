Оформление инвалидности без живой очереди: в Казахстане запустили онлайн-запись
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанцы смогут заранее выбрать дату и время для прохождения освидетельствования при оформлении инвалидности. Электронную очередь уже запустили в Алматы и Акмолинской области. В дальнейшем сервис могут распространить на всю страну.
Новый сервис позволяет записаться на прием заранее и прийти к назначенному времени, не ожидая в живой очереди.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, электронной записью уже воспользовались более 5,6 тысячи человек. В Акмолинской области через сервис записались 2 580 человек, в Алматы – 3 030.
Как записаться
Запись доступна через Портал социальных услуг aleumet.egov.kz.
После авторизации с помощью ЭЦП необходимо зайти в личный кабинет и выбрать услугу «Запись на освидетельствование». Затем можно выбрать подходящие дату и время.
Нужный отдел медико-социальной экспертизы система определит автоматически – по месту проживания человека.
После записи на телефон придет SMS. В нем будут указаны дата и время приема, адрес и номер талона. Еще одно напоминание система отправит за три дня до визита.
Если планы изменились, запись можно перенести или отменить через личный кабинет. Если человек не придет в назначенное время, бронь аннулируется автоматически.
Онлайн-запись могут запустить по всей стране
Пока электронная очередь работает только в двух регионах. Первой ее запустили в Акмолинской области, затем сервис появился в Алматы.
После оценки результатов проекта Минтруда рассмотрит возможность распространить электронную запись на остальные регионы Казахстана.
В ведомстве рассчитывают, что новый формат позволит сократить время ожидания и сделать прохождение освидетельствования удобнее для граждан.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 4 октября
- Основатель Sofreh Capital Шервин Пишевар намерен открыть офисы компании в Казахстане
- 200 тонн продукции по доступным ценам представили на ярмарке в Кокшетау
- Возгорание на пилораме в Семее ликвидировали пожарные ночью
- Япония планирует начать массовый выпуск недорогих ракет в 2030 году