Оформляли кредиты на бездомных и зависимых: участники ОПГ получили тюремные сроки

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области вынес приговор 21 участнику организованной преступной группы, которую признали виновной в масштабных кредитных мошенничествах. По данным суда, за пять лет злоумышленники оформили сотни невозвратных займов, причинив банкам и микрофинансовым организациям ущерб на 1,8 млрд тенге.

Как установил суд, с 2019 по 2024 год участники ОПГ оформляли кредиты на людей без определенного места жительства, а также граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью или психическими заболеваниями. Для получения займов им заранее создавали формальные основания. Следствие установило, что организаторы схемы руководили действиями группы, распределяли полученные деньги, подбирали жертв и контролировали хищение средств. Кроме того, в преступную деятельность были вовлечены сотрудники банков, которые, по версии обвинения, предоставляли персональные данные потенциальных заемщиков и помогали обходить внутренние процедуры при оформлении кредитов.

Всего суд установил 176 эпизодов мошенничества. Потерпевшими признаны 49 банков и микрофинансовых организаций. Причиненный ущерб в размере 1,8 млрд тенге до настоящего времени не возмещен. По приговору суда трое предполагаемых организаторов получили по 10 лет лишения свободы. Еще один ранее судимый фигурант осужден на 8 лет 6 месяцев.

Остальным подсудимым назначено наказание от 5 до 8 лет лишения свободы. Кроме того, четверым осужденным на восемь лет запрещено занимать должности, связанные с выдачей кредитов. В доход государства также конфискованы 11 автомобилей, которые, по данным суда, были приобретены на деньги, полученные преступным путем. Судебный акт пока не вступил в законную силу.