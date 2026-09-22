Официальный представитель МИД Казахстана Жанболат Усенов объяснил, что на практике изменится после присоединения страны к Конвенции ООН о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений. По его словам, новые структуры Организации смогут значительно быстрее открывать представительства в Казахстане, передает BAQ.KZ со ссылкой на его Telegram-канал.

Секретариат ООН уведомил о завершении процедуры присоединения Казахстана к Конвенции от 21 ноября 1947 года.

Документ был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН еще на раннем этапе существования Организации. Сейчас его участниками являются более 130 государств.

Конвенция распространяется на специализированные учреждения ООН, работающие в здравоохранении, сфере труда, образовании, авиации, связи, интеллектуальной собственности и других направлениях. Она закрепляет дипломатический статус сотрудников, неприкосновенность помещений, архивов и имущества, свободу коммуникаций и другие условия их работы.

До сих пор для каждого учреждения системы ООН в Казахстане приходилось отдельно заключать двустороннее соглашение.

«Это очень долгий, неравномерный и не всегда предсказуемый процесс. Теперь создана единая, универсальная правовая рамка. Это означает, что новая структура ООН может открыть представительство в Казахстане в разы быстрее», - написал Усенов.

По его словам, уже работающие в стране ВОЗ, ФАО, МОТ, ЮНЕСКО и другие структуры смогут расширять программы, увеличивать финансирование проектов и штат.

Усенов отдельно объяснил, что Казахстан получает доступ к экспертизе и технологиям в рамках программного сотрудничества.

«А это доступ к экспертизе и технологиям, которые мы не покупаем, а получаем в рамках программного сотрудничества: от систем эпидемиологического надзора и продовольственной безопасности до охраны культурного наследия и стандартов достойного труда», - отметил представитель МИД.

Он добавил, что расширение присутствия структур ООН означает закупки товаров и услуг у местных поставщиков и новые рабочие места для казахстанцев, в том числе высококвалифицированные позиции с международными стандартами оплаты.

Казахстан хочет принимать больше мероприятий ООН

Еще один эффект связан с конференциями, семинарами и экспертными сессиями под эгидой ООН.

По словам Усенова, вопрос статуса и иммунитетов участников раньше был одним из факторов при выборе страны для проведения таких мероприятий. После присоединения к Конвенции этот барьер снят.

«Теперь этот барьер снят, и Казахстан становится заметно более удобной и конкурентоспособной страной для проведения официальных мероприятий ООН регионального и глобального уровня», - написал он.

В МИД связывают с этим международный авторитет и деловую репутацию страны, туристическую привлекательность и узнаваемость казахстанских городов.

Алматы хотят развивать как хаб ООН

Отдельно Усенов связал присоединение к Конвенции с планами по развитию Алматы как хаба ООН для Центральной Азии.

В 2026 году Казахстан завершил ратификацию основополагающих документов, необходимых для работы в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

По словам представителя МИД, присоединение к Конвенции стало недостающим правовым элементом, который позволит предметнее вести переговоры о переносе в Алматы региональных офисов и размещении новых структур ООН.

В завершение Усенов напомнил позицию Президента Касым-Жомарта Токаева о том, что альтернативы Организации Объединенных Наций нет.

По его словам, Казахстан выбирает более глубокую международную вовлеченность и расширение присутствия институтов ООН в стране.