Огнеборцы ликвидировали возгорание в Акмолинской области
Причина пожара выяснется.
Сегодня 2026, 07:49
Сегодня 2026, 07:49Сегодня 2026, 07:49
37Фото: МЧС РК
В селе Жанысбай Есильского района Акмолинской области произошёл пожар в частном жилом доме, передает BAQ.kz.
На место происшествия быстро прибыли пожарные подразделения ДЧС, а также сельские спасатели. Совместными усилиями им удалось потушить огонь.
Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров.
Пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют причину пожара.
В экстренных ситуациях пожарной безопасности звоните по номерам 101 или 112.