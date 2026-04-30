Огнеборцы ликвидировали возгорание в Акмолинской области

В селе Жанысбай Есильского района Акмолинской области произошёл пожар в частном жилом доме, передает BAQ.kz.

На место происшествия быстро прибыли пожарные подразделения ДЧС, а также сельские спасатели. Совместными усилиями им удалось потушить огонь.

Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров.

Пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют причину пожара.

