Огнеборцы спасли двоих детей в Атырау
Сегодня 2026, 00:33
173Фото: BAQ.kz
В городе Атырау произошёл пожар в многоквартирном жилом доме в микрорайоне Лесхоз.
По данным экстренных служб, сообщение о задымлении поступило сегодня. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС и провели разведку.
Установлено, что возгорание произошло в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома.
В ходе ликвидации пожара спасатели эвакуировали по лестничному маршу двоих детей, находившихся в квартире на втором этаже.
Пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.
