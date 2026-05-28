Огнеборцы спасли двоих детей в Атырау

В городе Атырау произошёл пожар в многоквартирном жилом доме в микрорайоне Лесхоз.

По данным экстренных служб, сообщение о задымлении поступило сегодня. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС и провели разведку.

Установлено, что возгорание произошло в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома.

В ходе ликвидации пожара спасатели эвакуировали по лестничному маршу двоих детей, находившихся в квартире на втором этаже.

Пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.