Пожар произошёл в одной из многоэтажек по улице Манаса в столичном районе города. На месте происшествия горели матрас и домашние вещи в квартире на третьем этаже, передаёт BAQ.KZ.

На место оперативно прибыли пожарные расчёты. Во время разведки было установлено, что в квартире находятся женщина с ребёнком, окружённые плотным дымом.

Пробираясь через задымление, спасатели обнаружили испуганных жильцов. Ребёнку был надет спасательный колпак, после чего обоих эвакуировали на свежий воздух.

Пожар удалось ликвидировать на ранней стадии, пострадавших нет. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось избежать трагедии.

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