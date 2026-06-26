Огнем охватило пиццерию в Алматы
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В Алматы пламя охватило пристроенную к ресторану пиццерию
Пожарные не допустили распространения огня на основное здание ресторана при возгорании в пристроенной пиццерии. Сообщение о задымлении в заведении поступило в службу экстренного реагирования. На место происшествия были направлены подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.
По прибытии установлено, что произошло возгорание складского помещения с последующим переходом огня на кровлю пиццерии, пристроенной к трехэтажному зданию ресторана. На момент пожара посетителей в помещении не было.
Для локализации возгорания спасатели вскрывали конструкции кровли с использованием специального оборудования, чтобы выявить скрытые очаги огня. В результате оперативных действий удалось снизить задымление и предотвратить распространение пожара на основное здание.
Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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