Огнем охватило пиццерию в Алматы

В Алматы пламя охватило пристроенную к ресторану пиццерию

Пожарные не допустили распространения огня на основное здание ресторана при возгорании в пристроенной пиццерии. Сообщение о задымлении в заведении поступило в службу экстренного реагирования. На место происшествия были направлены подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

По прибытии установлено, что произошло возгорание складского помещения с последующим переходом огня на кровлю пиццерии, пристроенной к трехэтажному зданию ресторана. На момент пожара посетителей в помещении не было.

Для локализации возгорания спасатели вскрывали конструкции кровли с использованием специального оборудования, чтобы выявить скрытые очаги огня. В результате оперативных действий удалось снизить задымление и предотвратить распространение пожара на основное здание.

Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.