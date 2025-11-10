Огнемёт, автоматы и гранаты: КНБ пресёк крупный оборот оружия
Сегодня, 09:37
81Фото: КНБ РК
В октябре 2025 года Комитет национальной безопасности совместно с полицией и при координации прокуратуры провёл масштабные оперативно-розыскные мероприятия в Астане, Алматы и девяти областях страны, передает BAQ.KZ.
В ходе спецопераций из незаконного оборота изъято 40 единиц оружия, среди которых — пехотный огнемёт, четыре автомата Калашникова, 12 пистолетов, 23 ружья, пять гранат и свыше 800 боеприпасов.
По данным ведомства, по указанным фактам ведутся следственно-оперативные мероприятия. Другая информация, согласно статье 201 УПК РК, не подлежит разглашению.
В КНБ подчеркнули, что работа по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов продолжается.
