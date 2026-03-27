Огненная стихия поразила половину магазина в Атырау
Площадь возгорания составила 120 кв. м.
Сегодня 2026, 03:38
108Фото: BAQ.kz
В селе Томарлы города Атырау в одном из двухэтажных магазинов площадью 240 кв. м произошёл пожар, передает BAQ.kz.
На место происшествия быстро прибыли подразделения МЧС. Пожарным удалось локализовать огонь и не дать ему распространиться на другие части здания.
В результате возгорания повреждены кровля и внутренняя отделка на площади 120 кв. м. Пострадавших нет. Пожар был полностью ликвидирован в кратчайшие сроки.
Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.
