В Нью-Йорке на аукционе Sotheby’s выставят на торги камень с другой планеты — весом 25 килограммов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Associated Press. Это самый крупный фрагмент Марса, который когда-либо находили на Земле. Цена — от двух до четырех миллионов долларов.

Редкий марсианский метеорит с кодом NWA 16788, по словам экспертов, когда-то был выброшен с поверхности Марса после удара гигантского астероида. Пролетев 225 миллионов километров, он рухнул на Землю — в пески Сахары. Камень обнаружил охотник за метеоритами в Нигере в 2023 году. Размеры породы впечатляют: почти 40×30×15 см, при этом она на 70% больше любого другого марсианского обломка, найденного на нашей планете. Этот кусок составляет около 7% всего марсианского материала, когда-либо упавшего на Землю.

Как уточнили в Sotheby’s, редкость подтвердили учёные: химический состав булыжника полностью совпадает с образцами, собранными во время миссии "Викинг" на Марсе в 1976 году. Порода — оливин-микрогаббровый шерготтит, минерал, сформированный из застывшей марсианской магмы. Перед аукционом метеорит экспонировался в Итальянском космическом агентстве. Имя владельца не раскрывается.