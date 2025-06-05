В ночь с 5 на 6 июня жители Астаны, Караганды, Павлодара и Костаная стали свидетелями необычного зрелища - яркого светового явления в небе. По словам очевидцев, над городами пронеслась яркая полоса света, похожая на огненный метеор.

Как сообщили в профильных службах, речь, скорее всего, идёт о входе в атмосферу одного из объектов космического мусора. Международные организации, отслеживающие движение спутников и обломков, подтвердили, что в указанный период было зафиксировано несколько возможных источников свечения.

Наиболее вероятным кандидатом считается разгонный блок китайской ракеты Zhuque-2 Enhanced, запущенной 17 мая. Он вошёл в плотные слои атмосферы примерно в 22:40 по времени Астаны. Благодаря использованию метано-кислородного топлива, сгорание ступени сопровождалось ярким и продолжительным светом - именно таким, какой и видели казахстанцы.

Среди других возможных источников называют спутник STARLINK-1631, который начал плановый сход с орбиты ближе к утру, и разгонный блок японской ракеты H-2A, находившийся в режиме пассивного схода. Однако по времени и визуальным признакам они менее точно совпадают с увиденным.

Важно отметить, что никаких угроз для населения не зафиксировано. Обломки не достигли поверхности земли — объекты полностью сгорели в атмосфере, что является нормальной практикой при выводе спутников и ракетных ступеней из эксплуатации.

Специалисты подчёркивают: подобные явления могут выглядеть эффектно и даже немного пугающе, но они не представляют опасности. Тем не менее граждан просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, избегая распространения слухов.

Ранее мы сообщали, что жители Астаны стали свидетелями необычного зрелища.