Турция сталкивается с одной из самых разрушительных природных катастроф этого лета, передает BAQ.KZ. со ссылкой на газету Milliyet.

За последние двое суток по всей стране зафиксировано около 150 очагов лесных пожаров, большая часть которых вспыхнула в южных и западных регионах, включая популярные туристические направления. Огонь уже вплотную подошёл к курортам, вынудив власти начать масштабные эвакуации.

Особенно тревожная ситуация сложилась в Измире, где пламя охватило жилые кварталы, дачные районы и даже авторынок. Местные жители, оставив свои дома, покидают опасные зоны, спасаясь от надвигающейся стихии. Пожары уничтожают не только леса, но и частную собственность: сгорели десятки автомобилей, дома, хозяйственные постройки.

В Анталье также объявлена эвакуация. Местные власти временно приостанавливали авиасообщение из-за задымления и плохой видимости в районе аэропорта. Курортные зоны на побережье Средиземного моря накрыты дымом, туристов переселяют в более безопасные отели и регионы.

В борьбе с огнём задействованы сотни пожарных, вертолёты и спецтехника. Однако сильный ветер и высокая температура воздуха - до +42°C - делают тушение крайне затруднительным. В ряде районов введён режим чрезвычайного положения.

Причины столь масштабного распространения огня пока официально не озвучены, но эксперты называют сочетание аномальной жары, сухой растительности и ветров ключевыми факторами. Некоторые источники не исключают возможность поджогов.

Турецкие власти просят население сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и не мешать работе экстренных служб. Между тем, добровольцы и волонтёры из числа местных жителей оказывают помощь в эвакуации, спасении животных и доставке воды в горящие районы.

Пока неизвестно, сколько потребуется времени для локализации пожаров, но уже сейчас ясно: последствия для экологии, экономики и туристического сезона в Турции будут серьёзными.