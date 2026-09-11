Огонь меняет направление: в Карагандинской области горит степь

За сутки в Карагандинской области потушили восемь природных пожаров. Огонь прошёл около 200 гектаров.

Горело в Каркаралинском, Бухар-Жырауском, Нуринском, Осакаровском районах и в самой Караганде.

Но это только то, что удалось погасить. Ещё пять очагов продолжают тушить прямо сейчас, в Шетском, Бухар-Жырауском и Каркаралинском районах. Горят сухая трава и кустарник в горно-степной местности.

Работа идёт тяжело сразу по трём причинам. Рельеф труднодоступный, стоит жара, а ветер сильный и порывистый. Из-за него огонь уже несколько раз менял направление, и то, что тушили с одной стороны, приходилось догонять с другой.

На тушении заняты больше 400 человек и свыше 100 единиц техники. Работают МЧС, местные исполнительные органы и лесные хозяйства.

Оперативный штаб переведён на круглосуточный режим. Обстановку отслеживают постоянно, силы перебрасывают по ситуации.

В МЧС говорят, что держат ситуацию на контроле.