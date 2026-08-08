Туристов срочно эвакуировали в Италии из-за крупного лесного пожара

Крупный лесной пожар вспыхнул вечером 7 августа в районе Альто-Гарда на западном берегу озера Гарда в Италии. Из-за угрозы распространения огня власти эвакуировали около 200 человек, в том числе туристов. Ночью спасатели вывезли постояльцев домов отдыха и туристического комплекса La Forca. Среди эвакуированных были итальянцы и иностранные туристы. Спасатели продолжают проверять расположенные поблизости дома, поскольку не всегда известно, находятся ли внутри люди.

Тушение осложняет сильный ветер с порывами до 40 километров в час. Направление огня постоянно меняется, а продолжительная засуха сделала растительность в районе особенно сухой. Утром 8 августа к тушению привлекли два самолета Canadair. На месте работают пожарные, сотрудники гражданской защиты, лесной карабинерии и добровольцы.

Работу экстренных служб координирует мэр Тиньяле Даниеле Бонасси. Информации о пострадавших пока нет. Причина возгорания остается неизвестной. Спасатели пытаются не допустить дальнейшего распространения огня и обеспечить безопасность жителей и туристов.