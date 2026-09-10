Огонь пришёл из России: хроника масштабных пожаров в Костанайской области

В Костанайской области сохраняется высокая пожароопасная обстановка. За неделю в регионе зафиксировали 35 возгораний: 19 техногенного характера, 9 лесных, 5 степных и ещё два на сельхозобъектах. Пик пришёлся на 8 сентября, когда пожарные выезжали на 12 вызовов за один день. Для сравнения: в тот же день в Западно-Казахстанской и Павлодарской областях зарегистрировали всего по одному пожару, а в Акмолинской области зафиксировали два. Один из пожаров и вовсе пришёл в регион с территории России. Именно 8 сентября в Костанайской области установилась аномально жаркая для этого времени года погода и поднялся штормовой ветер.

Горели дачи и дома

Первый крупный пожар недели произошёл 6 сентября в Житикаринском районе: загорелась сухая трава, а затем огонь перекинулся на дачное общество «Мичуринец». Большинство участков там давно заброшены, но люди по-прежнему выращивают на них картошку, огурцы, помидоры и зелень.

«Сгорели почти все домики. Огонь пришёл с поля. Причину пожара я не знаю. Потом горела окраина посёлка Гришинка. Я сам видел, как огонь перекинулся в посёлок через железнодорожные пути», — рассказал инженер по охране и защите леса Камыстинского лесного хозяйства Дмитрий Стариков.

По его словам, в «Мичуринце» около 30–40 домиков, но сколько из них сгорело полностью, а сколько частично, пока не известно. В департаменте по ЧС Костанайской области общую площадь пожара оценили в 1200 гектаров.

«Собственники дачных участков пока только обращаются в районный акимат. После проверки документов они могут подавать заявления на денежную компенсацию. Местные акиматы уже сделали памятки, какие документы нужны, чтобы получить материальную помощь», — сообщил руководитель управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне акимата Костанайской области Максим Устинов.

Фото: ДЧС

Размер выплаты за сгоревший дачный домик и участок составляет 100 МРП, или 432 500 тенге.

Пострадал от огня и Денисовский район: в селе Антоновка пожар охватил три частных дома. Тушили его расчёты сразу двух районов, Денисовского и Житикаринского, а также сотрудники лесного хозяйства. Сами дома удалось отстоять, но во многих дворах сгорели надворные постройки, а в двух домах пострадали чердачные помещения.

Лесопосадки Денисовского и Житикаринского районов раскиданы отдельными околками, собственных лесных хозяйств там нет, поэтому за оба района отвечает Камыстинское лесное хозяйство. Этим и объясняется, почему один и тот же специалист комментирует пожары в разных концах области.

«Что касается лесов, то сгорел осиновый околок в селе Перелески Житикаринского района, небольшой участок, точный ущерб я не знаю», — уточнил Дмитрий Стариков.

Руководитель Камыстинского лесного хозяйства Семён Божко оценил площадь сгоревшего осинового леса в Перелесках примерно в 1,7 гектара, при том что весь лесной массив занимает более 400 гектаров.

Из России перекинулся в Карабалык

Одним из крупнейших пожаров недели стал огонь, пришедший с территории России. В Варненском районе Челябинской области горело село Александровка: этот район граничит с Карабалыкским районом на северо-западе Костанайской области.

«Пожар перекинулся на наш район, затронул степи и леса. Дачи, постройки и жилые дома не пострадали. Общая площадь возгорания составила 850 гектаров — это прилично. Сколько из них пришлось на долю лесов, пока не считали», — сообщила диспетчер Михайловского лесного хозяйства Карабалыкского района Мадина Насанова.

Больше всего пострадал берёзовый массив Карадумского лесничества. На ликвидацию пожара привлекли более 100 человек и свыше 25 единиц техники; причина возгорания ещё выясняется.

Фото ДЧС

Начальник отдела по ЧС Карабалыкского района Тайшемир Кускулаков рассказал, что огонь перешёл границу в третьем часу дня 8 сентября.

«Он быстро распространялся по нашему району, охватывая степи и леса. Распространению огня способствовал сильный ветер. Пожар полностью удалось ликвидировать только в 7 утра 9 сентября», — сообщил он.

Сейчас на месте выставлены дежурные посты, сотрудники лесного хозяйства заливают тлеющие участки водой и делают опашку.

«Пожары из России нечасто перекидываются на нашу территорию. В этом году и за последнее время такого не было. Почему сейчас огонь не смогли потушить на территории России, я не знаю», — добавил Тайшемир Кускулаков.

Штормовой ветер и сельхозпалы

Все опрошенные представители ДЧС и лесных хозяйств сходятся в одном: огонь так быстро распространялся из-за жары и сильного ветра.

«В этот день в область пришёл активный атмосферный фронт. Он был связан с циклоном, центр которого установился на Волге в районе Самары. Фронт принёс высокие температуры, до 30–34 градусов по области, и сильный штормовой ветер, до 17 м/секунду», — пояснила начальник отдела метеопрогнозов Костанайского филиала РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

По её словам, сильнее всего ветер дул в Житикаринском, Денисовском и Карабалыкском районах, именно там, где и случились крупные пожары.

Синоптик спрогнозировала похолодание уже в ночь на 9 сентября и дожди со следующего дня; к выходным осадки усилятся и продержатся над Костанайской областью всю следующую неделю.

Ещё одна причина пожаров: сельскохозяйственные палы, то есть намеренное выжигание сухой травы и растительности после уборочной кампании. Сейчас в регионе идёт активная уборка пшеницы, масличных культур и картофеля. Аграрии жгут поля, чтобы уничтожить семена сорняков, личинки вредителей, грибковые споры и другие возбудители болезней. Считается, что после палов поля быстрее восстанавливаются, а молодая трава растёт активнее. Но у выжиганий есть и обратная сторона: гибнут животные, а дым, содержащий угарный газ и тяжёлые металлы, усиливает парниковый эффект.

«Сейчас в области сохраняется четвёртый класс пожарной опасности. В связи с этим выжигание сельхозугодий после сбора урожая категорически запрещено», — сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Костанайской области Даурен Саринов.

За нарушение этого запрета в регионе уже привлекли к административной ответственности 71 человека: общая сумма штрафов превысила 27 млн тенге.

Последний крупный пожар в Костанайской области случился тоже в начале сентября, в 2022 году. Он начался в Аулиекольском районе и из-за аномальной жары и ветра, достигавшего 28 м/с, быстро перекинулся на Аманкарагайское лесничество. Тогда сгорело более 90 жилых домов и свыше 43 000 гектаров леса.