Огонь с частного едва не перекинулся на соседние в Алматы
Спасатели МЧС ликвидировали пожар в частном секторе Алматы.
29 Августа 2026, 22:32
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29 Августа 2026, 22:3229 Августа 2026, 22:32
121Фото: Pixabay.com
На пульт 112 поступило сообщение о пожаре в Наурызбайском районе Алматы, в микрорайоне Калкаман-2 по улице Айтей батыра.
К месту вызова незамедлительно прибыли пожарные расчеты ДЧС города Алматы. По прибытии установлено горение частного жилого дома и расположенной рядом времянки открытым пламенем. Огонь также распространился на кровлю соседнего частного дома.
Пожарные оперативно приступили к тушению и защите расположенных рядом строений. Для ликвидации возгорания были поданы несколько пожарных стволов, в том числе лафетный ствол.
Благодаря слаженным действиям пожарных распространение огня удалось остановить. Пожар полностью ликвидирован.
Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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