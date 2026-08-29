Огонь с частного едва не перекинулся на соседние в Алматы

На пульт 112 поступило сообщение о пожаре в Наурызбайском районе Алматы, в микрорайоне Калкаман-2 по улице Айтей батыра.

К месту вызова незамедлительно прибыли пожарные расчеты ДЧС города Алматы. По прибытии установлено горение частного жилого дома и расположенной рядом времянки открытым пламенем. Огонь также распространился на кровлю соседнего частного дома.

Пожарные оперативно приступили к тушению и защите расположенных рядом строений. Для ликвидации возгорания были поданы несколько пожарных стволов, в том числе лафетный ствол.

Благодаря слаженным действиям пожарных распространение огня удалось остановить. Пожар полностью ликвидирован.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.