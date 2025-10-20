Во Франции разгорается скандал после дерзкого ограбления Лувра — воры всего за семь минут похитили девять ювелирных украшений из коллекции драгоценностей французской короны, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. Президент Эммануэль Макрон назвал случившееся "посягательством на наследие и историю Франции" и пообещал, что все украденные реликвии будут найдены, а виновные — наказаны.

По данным прокуратуры Парижа, четверо грабителей ранним утром в воскресенье проникли в Галерею Апполона, где хранятся сокровища французской монархии. Они поднялись на автоподъёмнике, разбили окно и с помощью болгарки вскрыли витрины. Среди похищенного — тиара императрицы Евгении, сапфировое ожерелье королевы Марии Амалии и броши, усыпанные тысячами бриллиантов. Один из предметов — корона супруги Наполеона III — был найден позже в повреждённом виде неподалёку от музея. Следствие предполагает, что злоумышленники уронили её во время побега на скутерах.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что преступление совершили "опытные и, возможно, иностранные" грабители. К расследованию подключили израильскую компанию CGI Group, ранее участвовавшую в раскрытии знаменитого ограбления Дрезденского музея. Тем временем в обществе растёт возмущение. Бывший президент Франсуа Олланд назвал случившееся "нападением на французское наследие" и заявил о возможном "иностранном следе". Профсоюз работников музеев обвинил власти в халатности и напомнил, что сотрудники неоднократно предупреждали о сбоях в системе безопасности.

Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен призвала правительство "признать очевидное — музеи Франции недостаточно защищены". А глава правых Эрик Сьотти заявил, что "вместе с драгоценностями у Франции украли чувство гордости".