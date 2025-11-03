Прокурор Парижа Лор Беко заявила, что участниками дерзкого ограбления Лувра, в ходе которого были похищены драгоценности французских монархов, оказались мелкие преступники из бедного пригорода Парижа, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

Это, конечно, не повседневная уличная преступность, но и не уровень организованных криминальных структур. Скорее, тип людей, которых мы не связываем с высшими эшелонами преступного мира, — сказала Беко.

По данным следствия, четверо задержанных — трое мужчин и женщина — проживают в районе Сен-Дени. Двое из мужчин ранее неоднократно привлекались к ответственности за кражи. В субботу обвинения официально предъявили двум подозреваемым: 38-летней женщине из города Курнёв и 37-летнему мужчине, которые, по словам прокурора, состоят в отношениях и воспитывают детей.

Их имена не разглашаются. Оба задержанных отвергают свою причастность к преступлению.